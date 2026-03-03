Медведев предупредил о третьей мировой войне в любой момент

Третья мировая война пока не идет, но может начаться в любой момент из-за политики США. Об этом ТАСС заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Формально — нет», — ответил политик на вопрос о том, началась ли третья мировая.

Он добавил, что она может начаться в скором времени, а триггером станет любое событие.

«Если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется. И триггером может стать любое событие. Любое», — добавил он.

Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис ранее заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана с самого начала развивалась не по плану.