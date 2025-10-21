Массачусетский технологический институт: человечество страдает «синдромом постоянно рассеянного внимания»

Исследовательница из Массачусетского технологического института Наталья Космина работает над интерфейсами «мозг-компьютер». Для своей работы она с коллегами провела эксперимент: добровольцы писали эссе, используя разные инструменты — самостоятельно, с помощью поисковых систем или ChatGPT.

Выяснилось, что чем больше компьютерной помощи получали участники, тем ниже был уровень взаимодействия их нейронов. Участки мозга, отвечающие за когнитивные процессы, внимание и креативность, практически бездействовали у тех, кто задействовал ИИ. Сразу после сдачи работы участников спросили, могут ли они вспомнить, о чем в ней шла речь. В группе, работавшей с искусственным интеллектом, почти никто не смог процитировать только что написанный текст.

Ученые считают, что люди инстинктивно избегают препятствий и из-за этого передают все больше информации и работы цифровым устройствам. Это приводит к тому, что в экономически развитых странах показатели IQ населения медленно снижаются.