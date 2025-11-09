Маск запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео Grok Imagine

Американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X объявил голосование за кодовое имя генератора видео на основе сервиса искусственного интеллекта Grok Imagine версии 1.0. Пользователям предложили выбрать среди трех вариантов.

На время участия в голосовании отвели 24 часа.

По состоянию на 11:00 по московскому времени свои голоса за кодовое имя отдали более 110 тысяч пользователей соцсети.

Лидирует Colossal Coconut («Колоссальный Кокос») с 40% голосов. На втором месте идет Giga Grape («Гигавиноград») с 31,3%. Тройку замыкает Giant Orange («Гигантский Апельсин») с 28,7%.

Grok Imagine — новый инструмент для генерации видео и изображений на основе разработанного компанией xAI искусственного интеллекта. ИИ-модель Grok и другие продукты компании xAI на территории России недоступны.

