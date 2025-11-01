Россиян предупредили о массовых сокращениях на работе

Массовые сокращения в России продолжатся в 2026 году, а также сохранятся в течение как минимум пяти-десяти лет, считает IT-эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин. Об этом он заявил в интервью «Газете. Ru».

«Снизится скорость сокращений только тогда, когда останется необходимый для поддержания технологичных процессов персонал», — пояснил Гизатуллин.

Он сослался на исследование «Работы.ру», согласно которому осенью 2025 года 12% компаний заявили о планах сократить штат — в полтора раза больше, чем годом ранее (8%). Аналогичные данные, отметил он, подтверждает и HeadHunter: число вакансий снижается, а количество резюме впервые превысило их.

Гизатуллин объяснил, что главные факторы сокращений — автоматизация, внедрение искусственного интеллекта, переход на удаленные и проектные модели труда, а также экономическая неопределенность.

В IT-сфере, по его оценке, оптимизация идет особенно активно. ИИ ускоряет уход линейных разработчиков, дизайнеров — специалистов с устаревшими навыками. Пять лет назад компании создавали собственные решения на замену западных. Теперь эти продукты внедрены, и такой штат уже не нужен.

Он добавил, что бизнес в новых финансовых условиях, в частности после изменения налогового режима и НДС, вынужден становиться эффективнее.

В сентябре сообщалось, что фрезеровщик и водитель бензовоза возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России по итогам лета 2025 года. Эти данные привели аналитики сервиса «Авито Работа».