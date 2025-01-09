Маск подтвердил сообщения о нехватке реальных данных для обучения ИИ

Маск: данные для обучения искусственного интеллекта во всем мире уже закончились

Риск нехватки реальных данных для обучения искусственного интеллекта, о котором предупреждали эксперты, действительно существует. Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X .

В беседе с председателем Stagwell Марком Пенном он подтвердил, что «в прошлом году человеческие знания, пригодные для обучения ИИ, были практически исчерпаны».

Предприниматель предложил решить проблему с помощью использования синтетических данных, которые генерируют сами ИИ-моделями. По его мнению, это позволит искусственному интеллекту проводить самооценку и самообучение.

По данным TechCrunch, такой подход уже применяют ряд компаний, в том числе корпорации Microsoft, OpenAI и Anthropic. Издание добавило, что использование синтетических данных поможет сократить расходы.

Ранее в Сети опубликовали перечень самых перспективных трендов в технологиях в 2025 году. В список вошли ИИ, синтетические медиа, постквантовая криптография и нейроморфные вычисления.