Стали известны самые перспективные технологии наступающего года

Самыми перспективными трендами в технологиях в 2025-м году, помимо ИИ, будут нейроморфные вычисления, синтетические медиа и постквантовая криптография. Список наиболее перспективных направлений опубликовал «Коммерсант» .

По мнению экспертов, самой прорывной сферой в 2025-м году останется искусственный интеллект. В исследовательской компании Gartner предположили, что особое значение будет иметь агентный ИИ. К 2028 году он может выполнять примерно 15% повседневных рабочих задач ИИ-системы.

Рост ИИ приведет к развитию соответствующей инфраструктуры, серверов, дата-центров. Издание не исключило, что скоро появятся мини-АЭС с мощностью энергоблоков до 300 мегаватт.

Большое будущее также предсказывают нейроморфным вычислениям на основе цифровых нейронов, созданным исключительно при помощи ИИ медиаплощадкам, а также LLM (large language model) большим языковым моделям, которые генерируют текст.

В перечень передовых направлений включили и XR — технологию расширенной реальности.

«Ожидается, что наиболее востребованной эта технология станет в таких областях, как здравоохранение, авиация, промышленность, и других сферах, где слишком велика цена человеческой ошибки», — сообщило издание.

На рынок также начали активно выходить квантовые вычисления, поэтому перспективным трендом 2025 года стала постквантовая криптография. Завершают список передовых технологий гибридные компьютерные системы и «пространственные вычисления».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия должна стать лидером по разработке и использованию ИИ. По его словам, новейшие технологии будут проникать во все сферы жизни.