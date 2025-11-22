Маск опубликовал видео с роботами в роли медиков и игроков в покер

Маск опубликовал созданное ИИ видео с роботами в роли медиков и строителей

Американский бизнесмен Илон Маск показал сгенерированное ИИ видео с гуманоидными человекоподобными роботами Optimus, производимыми его компанией Tesla. Ролик он опубликовал на странице в социальной сети Х .

Машины представлены в роли поваров, полицейских, медиков, строителей и даже игроков в покер.

С чем именно связана публикация, Маск не объяснил. При этом оригинальное видео бизнесмен взял у другого пользователя.

Маск заверял, что Optimus помогут обеспечить людей универсальным высоким доходом и устранить бедность. Предварительно, серийный выпуск армии роботов может начаться уже в конце 2026 года.

Ранее президенту России Владимиру Путину показали первого отечественного антропоморфного робота разработки Сбера. Машина рассказала главе государства, что безопасно взаимодействовать с людьми и уверенно держать равновесие ей помогают около 40 моторов и датчиков.