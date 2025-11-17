Робот-гуманоид Optimus Илона Маска сможет обеспечивать людей доходом

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что созданный Tesla гуманоидный робот Optimus способен изменить экономику будущего. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Маска, робот в перспективе может помочь устранить бедность и обеспечить людей высоким универсальным доходом. Он также напомнил о своем выступлении перед инвесторами Tesla 6 ноября, где говорил, что возможности Optimus будут настолько развиты, что он сможет выполнять работу даже лучше высококвалифицированного хирурга.

Маск регулярно подчеркивает, что гуманоидные роботы станут одним из ключевых направлений развития Tesla в ближайшие годы.

В начале ноября миллиардер запустил голосование за кодовое имя версии ИИ-генератора видео. Пользователям предложили выбрать среди трех вариантов.