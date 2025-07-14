Маск объявил об уникальных возможностях новой модели нейросети Grok 4

Новую модель искусственного интеллекта Grok 4 научили создавать игры, играть в них и устранять любые ошибки. Об этом американский миллиардер Илон Маск сообщил в соцсети Х.
«Grok сможет видеть и играть в созданную им игру, исправлять любые ошибки и добавлять функции, пока не сочтет игру идеальной», — написал он.
Над очередной моделью ИИ работала компания xAI, принадлежащая Маску. Предыдущую версию Grok миллиардер называл самым умным искусственным интеллектом, существующим на Земле.
По словам Илона, модель обладает расширенными возможностями рассуждения, а ответы нейросети становятся точнее с каждым обновлением.
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