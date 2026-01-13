Маск раскрыл цель создания SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск признался, почему решил создать компанию SpaceX. Он мечтает встретиться с инопланетянами, сообщило РИА «Новости» .

«Я скажу вам о цели SpaceX. Мы хотим сделать „Звездный путь“ реальностью. Это не всегда научная фантастика, когда-нибудь она станет научным фактом», — сказал бизнесмен.

По его словам, в будущем большие космические корабли будут бороздить просторы космоса, а люди летать на другие планеты и в другие звездные системы. Там они смогут встретить инопланетян.

Свою компанию предприниматель основал в 2002 году.

