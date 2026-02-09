Маск заявил о планах построить города на Луне и Марсе

Компания SpaceX планирует построить города на Луне и Марсе. Об этом в социальной сети X сообщил миллиардер Илон Маск.

По его словам, миссия SpaceX осталась неизменной — распространить сознание и жизнь по Вселенной.

«SpaceX переключила внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне. Это потенциально возможно менее чем за 10 лет, в то время как на Марсе потребуется более 20 лет», — написал он.

Маск добавил, что полет на Марс может пройти в момент, когда планеты выстраиваются в ряд, то есть каждые 26 месяцев. При этом на Луну, уточнил бизнесмен, можно летать каждые 10 дней.

В конце января ракета SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink из 25 аппаратов. Запуск провели с площадки SLC-4E на базе Ванденберг в Калифорнии.

Маск объяснял, что SpaceX создали ради звездных путешествий и встречи с инопланетянами.