Маск назвал способ спасти человечество от вымирания

Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал систему регулирования в США. Многоразовые ракеты-носители Starship спасут человечество, если проект не закроется под давлением чиновников, заявил он в соцсети X.
«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия» — сказал бизнесмен.
Маск пожаловался на усилившееся государственное регулирование. Он предупредил, что если не решить эту проблему, то все крупные проекты в США станут незаконными. Бизнесмен напомнил о затянувшемся строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в Калифорнии и предложил создать департамент эффективности государственного управления.
В июне прошли четвертые летные испытания многоразовой космической транспортной системы Starship. Она вышла на суборбитальную орбиту и вернулась на Землю. Маск сообщил, что через два года ракета-носитель слетает на Марс.
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