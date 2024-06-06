SpaceX с четвертого раза посадила корабль Starship

Прототип многоразовой космической транспортной системы Starship завершил четвертые летные испытания. Космический корабль вышел на суборбитальную орбиту и совершил посадку на платформе в Индийском океане. Прямую трансляцию вело издание Spaceflight Now .

На высоту космический корабль подняла тяжелая ракета носитель Booster 11. Организаторы испытаний подчеркивали, что рассматривали полную потерю обеих компонентов. Но предварительный успех их сильно обнадежил.

Владелец компании Илон Маск предварительно сообщал, что главная цель этих испытаний проверить нагрев космического корабля во время возвращения на Землю.

В пресс-службе Space X заявили, что заход на посадку, несмотря на свой успех, оказался нештатным — у корабля не сработал один из двигателей. Кроме того, нагрев при вхождении в атмосферу Земли оказался выше, чем разработчики рассчитывали изначально. Но то, что корабль не сгорел и приземлился точно на платформу, в фирме посчитали успехом.

Прошлые испытания космического корабля Starship прошли в середине марта 2024 года. Тогда компания отчиталась, что потеряла связь с челноком после того, как он вошел в атмосферу Земли. Они не исключили, что корабль упал в океан, промахнувшись мимо платформы.