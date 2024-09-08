Первый в мире беспилотный полет космического корабля Starship на Марс произойдет через два года, а пилотируемый — через четыре. Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X.
«Первые Starship отправятся на Марс через два года. <…> Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе», — написал бизнесмен.
Маск добавил, что в случае удачной посадки первые пилотируемые полеты на эту планету запланированы через четыре года. По его словам, после этого число полетов увеличится. Они станут обычным явлением. Их целью будет создание в ближайшие 20 лет самодостаточного поселения на Марсе.
В начале сентября компания Маска Tesla Inc. анонсировала презентацию прототипа беспилотного роботакси в Калифорнии 10 октября.
В США раскрыли, на что пошел Зеленский из-за ситуации в Курской области
Российский танкист рассказал, какую тактику применяют военные против танков НАТО
В США произошла стрельба на автомагистрали
Уголовное дело возбудили против рэпера Моргенштерна
Спецназ «Ахмат» уничтожил три пикапа и микроавтобус с бойцами ВСУ под Курском
Маск назвал дату первого беспилотного полета Starship на Марс
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте