Маск назвал дату первого беспилотного полета Starship на Марс

Маск: первый беспилотный полет Starship на Марс запланировали через два года

Первый в мире беспилотный полет космического корабля Starship на Марс произойдет через два года, а пилотируемый — через четыре. Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X .

«Первые Starship отправятся на Марс через два года. <…> Они будут непилотируемыми, чтобы проверить безопасность посадки на Марсе», — написал бизнесмен.

Маск добавил, что в случае удачной посадки первые пилотируемые полеты на эту планету запланированы через четыре года. По его словам, после этого число полетов увеличится. Они станут обычным явлением. Их целью будет создание в ближайшие 20 лет самодостаточного поселения на Марсе.

В начале сентября компания Маска Tesla Inc. анонсировала презентацию прототипа беспилотного роботакси в Калифорнии 10 октября.