Маск нашел украинский след в кибератаке на соцсеть X

Соцсеть X перенесла крупную кибератаку с участием хакеров с Украины. Владелец ресурса Илон Маск сообщил об этом телеканалу Fox News .

«Мы не уверены точно, что произошло. Но была масштабная кибератака, направленная на выведение из строя системы X, при этом IP-адреса атакующих исходили из района Украины», — сказал он.

Хакеры ежедневно атакуют соцсеть, однако на этот раз, по словам Маска, они задействовали слишком большие ресурсы. Он предположил, что операцию такого масштаба могла провести лишь крупная скоординированная группа либо целая страна. Специалисты X пока разбираются в произошедшем.

Ранее Маск пригрозил отключить украинскую армию от спутниковой связи Starlink и обрушить линию обороны. Он также предложил наложить санкции на 10 крупнейших олигархов Украины, имеющих недвижимость в Монако, чтобы остановить конфликт с Россией.