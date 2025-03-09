Маск: линия фронта ВСУ падет после отсоединения от Starlink

Система спутникового интернета Starlink — костяк украинской армии, без которого она не сможет действовать эффективно. Об этом в соцсети Х заявил американский предприниматель Илон Маск.

Он предупредил украинское командование о тяжелых последствия отключения от спутниковой сети.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу», — отметил бизнесмен.

Ранее Маск предложил ввести санкции против наиболее влиятельных представителей украинской бизнес-элиты. По его мнению, такие ограничения помогут быстрее урегулировать конфликт на Украине. Особенно эффективными окажутся против олигархов, имеющих недвижимость в Монако, рассказал он.

Предприниматель добавил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет корыстный интерес в продолжении конфликта. Украинский лидер не хочет останавливать «взяточническую мясорубку».