Маск дал роботам пять лет на захват области хирургии

Илон Маск заявил, что роботы заменят лучших хирургов через пять лет

Роботы заменят людей в сфере здравоохранения. Уже через пять лет они смогут конкурировать с лучшими хирургами, сообщил основатель Neuralink Илон Маск в соцсети X .

Блогер Марио Науфала рассказал о прогрессе применения робототехники в хирургии. Маск ответил, что за этими технологиями будущее. Его компания уже использовала дроидов для вживления электродов в мозг, так как человек не смог бы сделать это достаточно точно и быстро.

«Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей — примерно через пять лет», — заявил бизнесмен.

В январе стало известно, что Neuralink вживила третьему подопытному мозговой чип, который позволил передавать сигналы в компьютер или телефон без использования рук. Маск заявил, что все имплантаты работают нормально. Он рассчитывает внедрить эту технологию миллионам человек в течение 10 лет.