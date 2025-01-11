Третьему человеку вживили мозговой имплант от Neuralink

Мозговой имплантат от Neuralink успешно вживили третьему человеку. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в интервью директору Stagwell Марку Пенну.

«У нас сейчас три человека с вживленными имплантатами Neuralink, и все они хорошо работают», — подчеркнул бизнесмен.

Компания ожидает увеличения числа пациентов с такими имплантами до 20-30 человек.

О первом случае вживления устройства в мозг Маск объявил в 2024 году. Тогда пациентом стал полностью парализованный Ноланд Арбо — он повредил спинной мозг в результате несчастного случая. О втором пациенте с чипом в мозгу Neuralink сообщила в августе. Сам Маск уверен, что использование мозговых имплантов станет нормой жизни в будущем. По его мнению, уже через 10 лет обладателями чипов будут миллионы людей.

Микроимплант представляет собой чип размером с 10-рублевую монету. Зарядка устройства осуществляется с помощью беспроводной технологи, сообщил сайт kp.ru.