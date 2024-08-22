Маск пообещал чипы Neuralink миллионам людей

Через 10 лет обладателями мозговых имплантов Neuralink смогут стать миллионы людей. Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X .

Он предположил, что, если «все пойдет хорошо», за несколько лет чипы вживят сотням добровольцев, за пять лет — десяткам тысяч, а за 10 лет — миллионам.

Установленный в мозг чип позволяет передавать сигналы в компьютер или телефон без использования рук. Разработка поможет решить основные неврологические проблемы пациентов с повреждениями нейронов в шее или спинном мозге.

Разрешение на вживление импланта американская компания Neuralink получила в 2003 году. За это время ученые вживили чипы двум добровольцам, операции прошли успешно. Маск выразил надежду, что с каждым установленным чипом разработка будет улучшаться.

Также предприниматель анонсировал новый проект — Blindsight. Эти технологии будут помогать слепым людям, указал он. Маск сообщил, что этот имплант сможет восстановить зрение даже у тех, кто родился слепым.