Маск анонсировал создание детской версии нейросети Grok

Предприниматель Илон Маск анонсировал создание детской версии чат-бота на базе искусственного интеллекта Grok. Об этом он сообщил в соцсети X .

«Мы собираемся создать Baby Grok xAI, приложение, предназначенное для контента, приемлемого для детей», — написал он.

Деталей предстоящего проекта американский миллиардер пока раскрывать не стал.

Ранее стало известно, что Маск объявил об уникальных возможностях новой модели нейросети Grok 4. Ее научили создавать игры, играть в них и устранять любые ошибки, доводя до совершенства. Предыдущую версию чат-бота бизнесмен называл самым умным искусственным интеллектом, существующим на Земле.