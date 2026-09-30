Малые авторы «VK Видео» стали получать на 20% больше просмотров

«VK Видео» обновил алгоритмы рекомендаций, чтобы помочь малым блогерам быстрее находить своего зрителя. Теперь количество подписчиков и просмотров не влияет на продвижение. Благодаря технологиям Discovery просмотры таких роликов выросли почти на 20%, количество лайков и комментариев — на 15%, а приток новых подписчиков увеличился на 30%. Об этом рассказали в пресс-службе VK.

Разработчики AI VK научили алгоритмы Discovery эффективнее продвигать начинающих блогеров (тех, чья доля в общем времени просмотра платформы пока мала). Раньше системе не хватало лайков и просмотров, чтобы понять, кому рекомендовать такие видео. Теперь искусственный интеллект точнее определяет потенциальных зрителей, даже если ролик совсем новый, а у автора мало подписчиков. Систему протестировали на 15 тысячах авторов, доказав, что популярность видео больше не зависит от прошлых заслуг.

«VK Видео — платформа и для зрителей, и для авторов, поэтому для нас важно создавать условия для двух сторон. Мы совершенствуем технологии Discovery, чтобы перспективный контент мог находить свою аудиторию, даже если у автора пока немного подписчиков или просмотров. При этом рекомендации остаются персональными: мы не увеличиваем показы малых авторов автоматически, а показываем их контент тем пользователям, которым он с наибольшей вероятностью будет интересен», — отметил руководитель направления рекомендаций VK Видео, AI VK Дмитрий Шишов.

За последние три месяца на VK Видео среди популярных малых авторов — ТерраЗеленый, Свят, Гаджеты и технологии, КАРЕЛЬСКИЙ ПУТНИК | РЫБАЛКА | ОХОТА | КАРЕЛИЯ, Максим Злобов | Вирусы и защита, ART Играет, Славяне в Америке, Семейные Путешествия, Дмитрий Кокорев | Инвестиции это просто, ДОМ В ДЕРЕВНЕ, МотоТМ, Yamashkin (Рыбалка в Астрахани).

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