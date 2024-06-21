«Лаборатория Касперского» предрекла рост киберпреступности из-за запрета ПО в США

Решение Министерства торговли США насчет продуктов «Лаборатории Касперского» поспособствует развитию киберпреступности. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.

«Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено», — указали в компании.

Американские пользователи и в целом бизнес США не смогут защищать свои гаджеты от вредоносного программного обеспечения лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам. Клиенты компании в Соединенных Штатах столкнутся с огромными трудностями: им придется срочно искать замену технологиям, которыми они пользовались многие годы.

В «Лаборатории Касперского» добавили, что продолжат защищать мир от киберугроз, а свой бизнес — от действий, которые влекут за собой ущерб репутации и коммерческим интересам.

США наложили ограничения на российское антивирусное программное обеспечение. ПО «Лаборатории Касперского» запретили в Штатах.