Краснов рассказал об использовании ИИ в российских судах

Краснов: более чем в 20 регионах РФ идет поэтапное внедрение ИИ в работу судов

Искусственный интеллект в пилотном режиме внедряют в работу судов более чем в 20 регионах России. Об этом ТАСС сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов.

По словам Краснова, технологии тестируют, в частности, в Москве, Амурской, Московской и Вологодской областях. Сейчас специалисты проверяют надежность инструментов и обучают судей работе с ними.

ИИ планируют использовать для поиска судебной практики и правовых позиций Верховного суда, обнаружения ошибок и противоречий в документах, а также автоматического протоколирования заседаний.

«Это техническая помощь судье, чтобы сэкономить время и сделать процесс более открытым и справедливым», — отметил Краснов.

По календарному плану в среднесрочной перспективе доступ к специализированным ИИ-сервисам получат все суды. При этом окончательные решения останутся за судьями.

Ранее суд в Москве запретил генерировать через нейросети обнаженные фото россиян.