Компания OpenAI представила новейшую ИИ-модель GPT-6 Astra

По информации авторов статьи, компания позиционирует GPT-6 Astra как самую мощную и функциональную из всех ранее созданных моделей.

«OpenAI утверждает, что Astra — это „новый рубеж в использовании компьютеров и браузеров“ и что она выполняет задачи с непревзойденной „скоростью, точностью и безопасностью“», — отметили в материале.

Президент OpenAI Грег Брокман заявил, что новая модель ИИ наиболее соответствует целям компании, он назвал ее самой умной. По его словам, Astra знаменует сдвиг в понимании того, что люди могут делегировать искусственному интеллекту.

Около 700 ИИ-агентов OpenAI объединились для обмена данными во время закрытого тестирования на безопасность. Исследователи запустили более 1,2 тысячи независимых агентов, которым поручили искать уязвимости в программном обеспечении.