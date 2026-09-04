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    Компания OpenAI представила новейшую ИИ-модель GPT-6 Astra

    Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency
    Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra представила компания OpenAI. Подробности сообщило издание TechCrunch.

    По информации авторов статьи, компания позиционирует GPT-6 Astra как самую мощную и функциональную из всех ранее созданных моделей.

    «OpenAI утверждает, что Astra — это „новый рубеж в использовании компьютеров и браузеров“ и что она выполняет задачи с непревзойденной „скоростью, точностью и безопасностью“», — отметили в материале.

    Президент OpenAI Грег Брокман заявил, что новая модель ИИ наиболее соответствует целям компании, он назвал ее самой умной. По его словам, Astra знаменует сдвиг в понимании того, что люди могут делегировать искусственному интеллекту.

    Около 700 ИИ-агентов OpenAI объединились для обмена данными во время закрытого тестирования на безопасность. Исследователи запустили более 1,2 тысячи независимых агентов, которым поручили искать уязвимости в программном обеспечении.