В Госдуме назвали профессии, которые рискуют исчезнуть из-за ИИ | 360°

Технологии 05 мая 2024, 04:30 В Госдуме назвали профессии, которые рискуют исчезнуть из-за ИИ Немкин: внедрение ИИ поставит ряд профессий под угрозу исчезновения РИА «Новости»

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Некоторые профессии могут исчезнуть из-за развития технологий искусственного интеллекта. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его мнению, под сокращение могут пойти специалисты в области службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры.

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«ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров», — сказал Немкин.

При этом он отметил, что безработица России из-за внедрения новых технологий не грозит. Кроме того, он сказал, что многим людям в силу разных причин удобней общаться не с роботами, а живыми людьми.

Британский певец Эд Ширан ранее выразил опасение, что люди из-за нейросетей могут остаться без работы. По его словам, за последние полвека авторы и сценаристы голливудских фильмов предупреждали не связываться с ИИ, но сейчас ситуация в корне изменилась.