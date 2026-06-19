Китайские ученые представили микродрон размером с комара

Китайские ученые представили бионический микродрон размером с комара для скрытной разведки и спецопераций. Об этом сообщил China Army .

Аппарат разработали специалисты национального университета оборонных технологий КНР. Его вес составил менее 0,3 грамма, а конструкция имитирует полет насекомого: устройство совершает около 500 взмахов крыльями в секунду.

Несмотря на миниатюрный размер, на микродрон можно установить оборудование для шпионских миссий. Разработчики рассчитывают, что такая конструкция обеспечит высокую скрытность и позволит проникать на объекты, недоступные для более крупных аппаратов.

При этом специалисты пока не решили проблему малого ресурса батареи. Микродрон способен находиться в воздухе недолго, а сильный ветер может снести его с курса из-за малого веса.

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