Обозреватели отметили, что после разборки ПКМ азиатские эксперты по-новому взглянули на подходы к созданию стрелкового оружия.

Когда образец привезли в профильный институт для изучения, специалистов сильно удивило его устройство. Происхождение пулемета они назвали необыкновенным, а его внешний вид и технические решения повлияли на дальнейшие представления китайских инженеров о развитии такого типа вооружения.

Особое внимание привлекла масса оружия. ПКМ с лентой на 100 патронов весит около 12 килограммов, тогда как китайский Type 67 — примерно 24 килограмма. В сложных условиях, включая горные районы и влажные леса, лишний вес серьезно снижает мобильность пулеметчиков.

На основе советских решений китайские инженеры позже создали пулемет Type 80, который оказался эффективнее устаревшего Type 67. Однако в массовое производство эту модель не запустили, модернизация промышленных линий потребовала слишком больших затрат.

Ранее представители посольства Китайской Народной Республики в рамках недели китайской культуры побывали в Центре образования № 5 имени Героя России Максима Сураева в Ногинске. Специалисты обменялись опытом с педагогами в области управления и использования искусственного интеллекта в образовательном процессе.