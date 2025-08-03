Китай задумал уничтожить спутники Starlink

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска позиционирует Starlink как спутниковую систему для доступа к высокоскоростному широкополосному интернету. Однако правительство Китая опасается, что американцы могут использовать ее для шпионажа и военного противостояния.

«Поскольку Соединенные Штаты интегрируют технологию Starlink в военные космические ресурсы, чтобы получить стратегическое преимущество перед своими противниками, другие страны все чаще воспринимают Starlink как угрозу безопасности в ядерной, космической сфере и киберпространстве», — заявила группа профессоров Национального университета оборонных технологий Китая.

Ученые выпустили 64 статьи об уязвимостях, способах отслеживания и уничтожения спутников Маска. Они выяснили, что из-за слишком большого количества поставщиков возможности компании следить за кибербезопасностью ограничены. Инженеры предложили создать флот собственных спутников для слежения за аппаратами Starlink или развернуть небольшие оптические телескопы для мониторинга антенных решеток Starlink. Рассматривалась возможность едкими материалами повредить аккумуляторы американских спутников или попросту сжечь их мощными лазерами.

В июне в системе Starlink произошел масштабный сбой. Неполадки длились 2,5 часа.