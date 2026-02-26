Китай поднял цены на оптоволокно для России в 4 раза из-за спроса на FPV-дроны

Китайские поставщики с 2026 года подняли цены на оптоволокно для российских заказчиков в 2,5-4 раза. Об этом «Ведомостям» сообщила директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком-биржи» Анастасия Биджелова.

На Китай приходится более 60% мирового производства оптоволокна, и российские покупатели ориентируются на внутренние цены КНР, пояснил гендиректор ComNews Group Леонид Коник.

В 2025 году произошла «революция в потреблении»: оптоволокно стали массово использовать на FPV-дронах, которые невозможно подавить средствами РЭБ и обнаружить детекторами. Длина кабеля достигает 50 километров.

Россия в 2025 году потребила 10,5% мирового рынка оптоволокна — исторический максимум, ранее показатель не превышал 1%, сообщил в январе аналитик из Пекинского университета Чунь Шэн.

Дефицит материала усугубляется глобальным бумом искусственного интеллекта, требующего мощной инфраструктуры. Эксперты отмечают, что рост цен и спроса — долгосрочный тренд.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия стала передовой страной в сфере беспилотников.