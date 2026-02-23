Россия стала передовой страной в сфере БПЛА за время СВО

Россия сейчас является передовой страной в сфере беспилотной авиации, хотя раньше эта тема не считалась коньком государства. На это указал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев во время посещения одного из подразделений Сил беспилотной авиации.

Он проверил ход комплектования войск и подготовку операторов дронов. Медведев также вручил награды отличившимся военнослужащим и пообщался с ними.

«Когда все начиналось, в момент начала специальной военной операции, совершенно, конечно, никаких разговоров о БПЛА не было. <…> И надежд-то никаких особых с этим не связывалось, и компетенций у нас никаких не было», — признал зампред Совбеза.

По его словам, отрасль создавали на коленке усилиями энтузиастов, затем подключилось Минобороны.

«У нас в прежнее время считалось, что беспилотная тема — не наш конек. Да, правда. Ракеты — да, самолеты — да, танки — да, ну и многое другое. А вот беспилотники — не наш конек. А сейчас мы передовая страна в этом смысле», — подчеркнул Медведев.

Работу по комплектованию подразделений войск беспилотных систем организовали во всех регионах России. В Минобороны подчеркивали, что желание служить в новом роде войск изъявляют многие.