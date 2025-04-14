Китай и Россия планируют развивать партнерство в сфере искусственного интеллекта

Китай будет развивать партнерство с Россией в сфере искусственного интеллекта

Китайские власти хотят развивать взаимодействие с Россией в области искусственного интеллекта. Об этом в разговоре с ТАСС заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«На новом этапе развития человеческой цивилизации Китай и Россия как ответственные мировые державы будут и впредь играть ключевую роль в продвижении инициативы глобального управления в области искусственного интеллекта», — сказал дипломат.

Укрепление сотрудничества в сфере нейросетей будет один из аспектов всеобъемлющего партнерства в контексте 75-летия дипломатических отношений. По словам китайского посла, представители России и Китая уже обсудили отказ от монополизации технологий и важность совместной работы по безопасности и регулированию технологий.

Ранее в России начали обсуждения законопроекта государственного регулирования искусственного интеллекта. Чиновники планируют запретить системы с «неприемлемым уровнем риска», а также ввести обязательную маркировку контента и обозначить ответственность разработчиков за нанесенный нейросетями вред.