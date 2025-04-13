Радио Sputnik: в России могут ограничить использование ИИ

В России обсуждают проект государственного регулирования искусственного интеллекта. Эксперты и депутаты хотят запретить системы с «неприемлемым уровнем риска», ввести маркировку контента и установить ответственность разработчиков за вред, нанесенный нейросетями. Об этом сообщило радио Sputnik.

Руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект и моделирование когнитивных процессов» МИФИ Роман Душкин объяснил, что под «неприемлемым уровнем риска» подразумевается использование разнообразных моделей ИИ при разработке информационных систем в критических областях, связанных с жизнью и здоровьем граждан, национальной безопасностью и экономикой.

Душкин также подчеркнул, что генеративная модель не должна советовать пользователю противоправные действия или нанесение вреда самому себе. Кроме того, он отметил важность маркировки контента, соответствующего законодательству.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте