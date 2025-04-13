Радио Sputnik: в России могут ограничить использование ИИ

В России обсуждают проект государственного регулирования искусственного интеллекта. Эксперты и депутаты хотят запретить системы с «неприемлемым уровнем риска», ввести маркировку контента и установить ответственность разработчиков за вред, нанесенный нейросетями. Об этом сообщило радио Sputnik.
Руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект и моделирование когнитивных процессов» МИФИ Роман Душкин объяснил, что под «неприемлемым уровнем риска» подразумевается использование разнообразных моделей ИИ при разработке информационных систем в критических областях, связанных с жизнью и здоровьем граждан, национальной безопасностью и экономикой.
Душкин также подчеркнул, что генеративная модель не должна советовать пользователю противоправные действия или нанесение вреда самому себе. Кроме того, он отметил важность маркировки контента, соответствующего законодательству.
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