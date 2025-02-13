Каждый четвертый пользователь Сети флиртовал с чат-ботами

Сэм Альтман: каждый четвертый человек флиртует с чат-ботами в интернете

Каждый четвертый интернет-пользователь флиртует с чат-ботами. Об этом заявил Business Insider со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией World генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

«В опросе участвовали более 90 тысяч пользователей, интересующихся искусственным интеллектом и знакомствами. Выяснилось, что 26% людей флиртуют с чат-ботами, в том числе и неосознанно», — уточнили в материале.

Люди, которые используют дейтинговые сервисы, начали бить тревогу из-за того, что все чаще сталкиваются с анкетами не обычных пользователей, а дипфейков, созданных с помощью нейросетей. Более 90% опрошенных в рамках исследования проекта World заявили, что видят решение этой проблемы в создании и внедрении в приложения систем проверки реальных людей.

Чтобы обезопасить пользователей от фейковых аккаунтов, World в бета-версии запустила продукт под названием World ID Deep Face.Сервис будет проверять личность людей, регистрирующихся на платформах, с помощью технологии сканирования радужки глаза.

Ранее чиновникам Дании запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.