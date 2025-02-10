Чиновникам Дании запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek

Запрет на использование в работе сотрудников государственных и муниципальных структур китайской нейросети DeepSeek вступил в силу в трех регионах Дании. Речь идет о Копенгагене, а также Северной и Центральной Ютландиях, сообщил со ссылкой на заявления чиновников сайт Danmarks Radio .

Причиной стали опасения, что китайское правительством имеет доступ к данным пользователям чат-бота. Для защиты критически важной информации чиновникам закрыли доступ к работе с китайской нейросетью.

«Нам неясно, куда попадают данные, которые отправляются в DeepSeek, где они хранятся и кто имеет к ним доступ. Мы не готовы идти на такой риск», — заявила заместитель директора регионального секретариата в Центральной Ютландии Карстен Линд.

В конце января с призывом отказаться от использования китайской нейросети DeepSeek выступила австралийская компания по кибербезопасности Cyber CX.

Там отметили, что отвечающим за работу критической инфраструктуры организациям, властям всех уровней, а также компаниям, собирающим личные данные пользователей, нельзя использовать чат-бот на корпоративных устройствах, чтобы не допустить утечек.