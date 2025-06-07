Юрист рассказал о мошенниках в детских компьютерных играх

Преступники в компьютерных играх под видом друзей или службы безопасности вынуждают детей отдать наличные, предоставить доступ к счетам родителей и личным кабинетам на «Госуслугах». Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил об этом РИА «Новости» .

«Мошенники манипулируют внутриигровыми покупками: перенаправляют средства на анонимные счета или искусственно создают ситуации, где ребенок вынужден „проиграть“ деньги», — рассказал он.

В некоторых случаях аферисты имитировали голоса друзей игроков или представлялись службой безопасности, вынуждая раскрывать личные данные взрослых, а также угрожали проблемами с полицией, если те не отдадут наличные. Хаминский сообщил, что для этого используются специальные скрипты общения и вредоносные программы для гаджетов.

Кроме ограничения платежей в играх, выбора антивирусов и настройки двухфакторной идентификации юрист посоветовал россиянам установить доверительный контакт с детьми. Они не должны бояться сообщать о подозрительных звонках и угрозах.

Для борьбы с кибермошенничеством вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил принять пакет новых мер. В их числе возможность подавать заявление через интернет.