Новые меры предложили в России для борьбы с мошенниками

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил принять новый пакет мер по борьбе с мошенниками. Об этом сообщили 360.ru в его аппарате.

«Среди предлагаемых мер — возможность подачи заявления о мошенничестве через Госуслуги», — сообщили там.

Кроме того, планируют усовершенствовать оборот банковских карт, создать новые правовые инструменты для контроля рынка сделок с недвижимостью, а также ужесточить ответственность за незаконный оборот сим-карт.

Среди уже принятых мер — возможность установить самозапрет на СМС-рассылки и спам-обзвоны. Появится она с 1 августа и 1 сентября соответственно.

С начала лета банкам, операторам связи и маркетплейсам запретили передавать клиентам информацию через иностранные мессенджеры. Кроме того, теперь нельзя отправлять сообщения с кодами доступа к «Госуслугам» во время телефонного разговора.