Россиян предупредили о новом порядке смены пароля на «Госуслугах»

Россияне с 1 июня смогут сменить пароль на портале «Госуслуги» только в том случае, если не будут в это время разговаривать по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Правоохранители отметили, что введение новых правил позволит предотвратить получение злоумышленниками доступа к личной информации. В частности, при использовании схем с демонстрацией экрана.
До этого в МВД России рассказали, что аферисты стали заставлять людей звонить им самим по номерам, которые изображали «техподдерджку» портала госуслуг, писали «Известия».
Ранее в Госдуму внесли законопроект с предложением создать «Кнопку безопасности» на главной странице «Госуслуг», чтобы упростить вызов экстренных служб.
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