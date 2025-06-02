Россиян предупредили о новом порядке смены пароля на «Госуслугах»

МВД: на «Госуслугах» с 1 июня начал действовать новый порядок смены пароля

Россияне с 1 июня смогут сменить пароль на портале «Госуслуги» только в том случае, если не будут в это время разговаривать по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Правоохранители отметили, что введение новых правил позволит предотвратить получение злоумышленниками доступа к личной информации. В частности, при использовании схем с демонстрацией экрана.

До этого в МВД России рассказали, что аферисты стали заставлять людей звонить им самим по номерам, которые изображали «техподдерджку» портала госуслуг, писали «Известия».

Ранее в Госдуму внесли законопроект с предложением создать «Кнопку безопасности» на главной странице «Госуслуг», чтобы упростить вызов экстренных служб.