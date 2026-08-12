«Яндекс Пэй» удалили из App Store

Платежный сервис «Яндекс Пэй» недоступен к скачиванию на устройства с операционной системой iOS из магазина приложений App Store. Об этом пресс-служба российской платформы сообщила в телеграм-канале .

«„Яндекс Пэй“ больше недоступен в App Store. <…> Оно работает как раньше, но заново установить или обновить пока не получится», — заявили представители проекта.

Сервис по-прежнему работает на «яблочных устройствах», но скачать или обновить его можно только в Google Play и RuStore. Пользователям iPhone в качестве альтернативы предложили добавить веб-версию приложения «Яндекс Пэй» на главный экран.

Ранее из App Store удалили мессенджер Telegram. Причина блокировки не разглашалась. Спустя некоторое время администрация сервиса объявила о возвращении в магазин приложений.