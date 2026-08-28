«Яндекс» анонсировал запуск мобильного виртуального оператора

ИИ-помощник переведет разговор в текст и зафиксирует после звонка все нужное с согласия абонента. Искусственный интеллект может создать напоминания, добавить встречи в календарь, сохранить новые контакты и соединить несколько бесед в единый контекст, по которому будет удобно искать информацию.

Разговоры обрабатывают автоматически с помощью технологии «Яндекса». Данные хранятся в зашифрованном виде. Включить и выключить ИИ-помощника можно в любое время.

Кроме того, ИИ-помощник распознает обман во время разговора. ИИ может прервать вызов и предупредить о риске раскрытия персональных данных. За первое полугодие 2026 года автоматический определитель номера «Яндекса» из 388 миллионов звонков с незнакомых номеров классифицировал 143 миллиона как нежелательные.

В «Яндекс Сим» также можно будет оформить «чистый номер» для личных аккаунтов и сервисов, где важны безопасность и защита данных, например, для «Госуслуг». Оператор использует номера, которые никогда не использовали в мобильных сетях.

Пока заказать сим-карту могут жители Москвы в приложении «Яндекс Сим», позже оператор заработает и в других городах.

Недавно «Яндекс Такси» интегрировало систему управления заказами в 150 жилых комплексах.