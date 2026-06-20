«Яндекс Такси» сообщило о возможности автоматически открывать шлагбаумы в 150 ЖК

«Яндекс Такси» интегрировало систему управления заказами с системами доступа в 150 жилых комплексах. Об этом сообщил руководитель продукта сервиса Евгений Малахов, ставший гостем подкаста «Джентльмены предпочитают» на платформах телеканала 360.ru.

Водитель на активном заказе проезжает во двор без звонков диспетчеру и пассажиру.

«Мы знаем, что машина едет к подъезду. Мы передаем в эту систему автоматически номер машины и данные водителя — шлагбаум открывается, водитель спокойно проезжает», — пояснил он.

По словам Малахова, сервис намерен масштабировать интеграцию. Аналогичная система уже работает в сервисах доставки «Яндекса». Конечная цель, по его словам, — чтобы водитель на заказе мог беспрепятственно въезжать в любой двор.