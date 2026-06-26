IT-эксперт Кусков посоветовал российским ученым опираться на опыт зарубежных коллег в сфере ИИ

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что сейчас в области искусственного интеллекта лидируют США и Китай.

По мнению эксперта, российским ученым следует изучать их опыт и стремиться превзойти его.

«Необходимо заимствовать те вещи, которые наработаны у других, если мы по разным причинам этим не занимались», — отметил Кусков.

Он подчеркнул, что возможности, которые сейчас есть у американских и китайских специалистов в сфере ИИ, гораздо выше, чем у российских. Но это касается не только нейросетей, но и других технологий, например спутниковой навигации и телевидения.