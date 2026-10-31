IT-эксперт Кусков оценил перспективы подделки документов нейросетями

Создать убедительную подделку документа с помощью искусственного интеллекта пока сложно из-за проверки фотографии и печати. Об этом «Ридусу» рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, образец документа сделать легко, но проблема заключается в установлении на ИИ-фейке фотографии и печати. «Малейшие ошибки здесь будут вызывать сомнение у систем верификации», — пояснил Кусков.

Он полагает, что изготовленный искусственным разумом вариант поддельного документа, который на 100% удовлетворял бы требованиям по качеству, в ближайшее время ожидать не стоит.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на фоне массовых блокировок россиян в Claude пользователи из РФ пытаются обмануть систему паспортной проверки. Для этого они используют поддельные паспорта или водительские права, сгенерированные нейросетями на основе фото пользователя и образца документов другого государства. Пройти верификацию удается далеко не всем обладателям нейрофейка.