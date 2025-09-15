Исследование показало, что ИИ погубит большинство подлодок

Использование технологии искусственного интеллекта сделает подводные лодки уязвимыми перед системами обнаружения противника. В будущих конфликтах только каждая пятая субмарина останется невидимой для радаров, сообщило издание SCMP .

Старший инженер Китайского института исследований и разработок вертолетов Мэн Хао представил результаты исследования. Он показал усовершенствованную систему противолодочной борьбы на базе ИИ, которая способна принимать решения в режиме реального времени и преследовать даже самые тихие и незаметные подлодки.

Его разработка показала, что ИИ сильно затруднит или даже сделает почти невозможным выживание субмарин в будущих морских конфликтах.

Китайская система снизит эту вероятность до 5%, то есть только одна из 20 подлодок сможет скрыться.

