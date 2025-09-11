В Сингапуре ChatGPT выдумал фейковые прецеденты для суда и подставил истца

В Сингапуре мужчина пытался отсудить детей у бывшей жены, но решил прибегнуть к помощи чат-бота ChatGPT. Об этом сообщил сингапурский англоязычный новостной канал CNA .

Он предоставил судье 14 прецедентов, которые придумала нейросеть.

Искусственный интеллект по запросу выдал ему похожие дела и процитировал пункты Женской хартии — законодательного акта Сингапура, который регулирует семейные отношения. Но ссылки на закон оказались устаревшими, а ни одного из дел в реальности не существовало.

Мужчина признался, что не знал о вероятности того, что контент чат-бота может не соответствовать действительности.

Его экс-супруга также решила обмануть присяжных заседателей. Она пыталась обвинить бывшего мужа агрессивном поведении по отношению к себе и дочкам, но записи с камер это не подтвердили.

В итоге отказал бывшим супругам в исках. Теперь мужчина обязан выплатить 770 долларов судебных издержек.

Ранее сингапурец прислал коллекторов взыскать долги с другого коллекторского агентства.