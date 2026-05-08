Искусственный интеллект сможет заменить второго пилота в самолете

ГосНИИАС работает над задачей замены второго пилота в самолете на ИИ

Искусственный интеллект потенциально может выполнять функции второго пилота в самолете, сейчас Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) занимается этой задачей. Об этом заявил ведущий специалист института по беспилотным авиасистемам Андрей Попов в беседе с РИА «Новости» .

«Наш институт ведет работы в этом направлении через автоматизацию борта самолета, а точнее его кабины», — сказал он.

Эксперт отметил, что уже давно появилась возможность вести самолет автоматически. Развитие ИИ позволит в будущем обходиться без второго пилота. Уже сейчас экипаж пассажирского судна может переходить на ручное управление лишь при взлете и посадке, также можно выполнять все операции в автоматическом режиме.

«Большинство остальных функций могут быть автоматизированы или уже сегодня их может выполнять ИИ», — объяснил Попов.

При этом он подчеркнул, что в авиации приоритет всегда отдается вопросам безопасности.

«Здесь возникает вопрос: если вдруг что-то случится со здоровьем командира судна? Как в таком случае действовать? В ГосНИИАС разрабатываются несколько алгоритмов действий, и вопрос обязательно найдет свое решение», — сказал специалист.

