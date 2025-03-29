Илон Маск продал соцсеть Х
Илон Маск продал соцсеть Х своему ИИ-стартапу за 33 миллиарда долларов
Илон Маск продал социальную сеть Х собственной компании xAI. Об этом предприниматель объявил в своем аккаунте.
Сумма сделки составила 33 миллиарда рублей. По словам бизнесмена, этот шаг поможет раскрыть огромный потенциал, объединив впечатляющие возможности стартапа в сфере искусственного интеллекта с большим охватом X.
«Будущее xAI и X тесно связано», — написал Маск.
Объединенную компанию назвали XAI Holdings. Ее рыночная стоимость превысила отметку в 100 миллиардов долларов без учета долговых обязательств.
Еще в конце 2023 года в соцсеть X интегрировали чат-бот Grok. Им могут воспользоваться обладатели премиум-подписки.
Ранее Илон Макс прорекламировал возможности Grok с помощью фотографии с Иосифом Сталиным. Нейросеть удалила со снимка изображение народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова.