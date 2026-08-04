ИИ поможет китайским военным определять приоритетные цели
CCTV: ВВС Китая начали применять ИИ для планирования боевых операций
Китайские военные начали использовать систему на базе искусственного интеллекта для планирования боевых операций с участием более 100 подразделений. Документальный фильм об этом показало государственное телевидение КНР (CCTV).
Новая разработка помогает командирам и пилотам определять приоритетные цели, координировать атаки и распределять задачи между подразделениями. Традиционные методы расчета уже не справляются, когда сотни целей и десятки боевых порядков движутся на высокой скорости.
В фильме показали испытания системы: ракеты с разных платформ поражали наземные и морские цели. Система создана для поддержки крупных учений с участием различных типов авиации и уже неоднократно применялась на практике.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что развитие искусственного интеллекта не должно превращаться в сольный номер отдельного государства — это должна быть глобальная симфония.