ИИ поможет китайским военным определять приоритетные цели

Китайские военные начали использовать систему на базе искусственного интеллекта для планирования боевых операций с участием более 100 подразделений. Документальный фильм об этом показало государственное телевидение КНР (CCTV).

Новая разработка помогает командирам и пилотам определять приоритетные цели, координировать атаки и распределять задачи между подразделениями. Традиционные методы расчета уже не справляются, когда сотни целей и десятки боевых порядков движутся на высокой скорости.

В фильме показали испытания системы: ракеты с разных платформ поражали наземные и морские цели. Система создана для поддержки крупных учений с участием различных типов авиации и уже неоднократно применялась на практике.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что развитие искусственного интеллекта не должно превращаться в сольный номер отдельного государства — это должна быть глобальная симфония.