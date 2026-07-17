Си Цзиньпин заявил, что развитие ИИ должно быть глобальной симфонией
Развитие искусственного интеллекта не должно превращаться в сольный номер отдельного государства — это должна быть глобальная симфония. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту, его процитировало РИА «Новости».
Он подчеркнул, что результатом объединенных усилий государств стало учреждение в Шанхае 16 июля 2026 года Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.
Он назвал эту инициативу важным проектом Китая, направленным на объединение международных усилий и управление искусственным интеллектом. По его словам, появление организации стало значимой вехой в истории развития нейросетей.
С 17 по 20 июля в Шанхае проходит Всемирная конференция по ИИ, главной темой мероприятия стало «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего».