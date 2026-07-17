Си Цзиньпин заявил, что развитие ИИ должно быть глобальной симфонией

Развитие искусственного интеллекта не должно превращаться в сольный номер отдельного государства — это должна быть глобальная симфония. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту, его процитировало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что результатом объединенных усилий государств стало учреждение в Шанхае 16 июля 2026 года Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

Он назвал эту инициативу важным проектом Китая, направленным на объединение международных усилий и управление искусственным интеллектом. По его словам, появление организации стало значимой вехой в истории развития нейросетей.

С 17 по 20 июля в Шанхае проходит Всемирная конференция по ИИ, главной темой мероприятия стало «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего».