ИИ-модели ChatGPT попытались сжульничать на тестовом задании

Две модели ChatGPT полезли в интернет, чтобы найти готовый ответ на тестовое задание. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании OpenAI.

Компания Hugging Face зафиксировала несанкционированное проникновение в свою производственную инфраструктуру. Его назвали беспрецедентным — поскольку оно было от начала и до конца организовано ИИ-агентом. Атаку на Hugging Face совершили модель GPT 5.6 Sol и неназванная, «еще более мощная» модель, которую пока не представили публике.

Модели проходили тестирование на кибервзлом.

«Мы рассматриваем случившееся как беспрецедентное событие в сфере кибербезопасности с использованием передовых кибервозможностей, и реагируем на это соответствующе. Мы делимся предварительным результатами расследования, чтобы помочь специалистам в кибербезопасности понять, что случилось, и позволить им отрегулировать свои инструменты под новые возможностей моделей», — сообщили в OpenAI.

Недавно киберэксперт Дворянский предупредил об опасности загрузки личных данных в DeepSeek. При работе с иностранными сервисами важно соблюдать информационную гигиену, поскольку такие сервисы хранят данные на серверах за пределами России