Киберэксперт Дворянский предупредил об опасности загрузки личных данных в DeepSeek
Использование искусственного интеллекта несет риски, связанные с безопасностью данных. По словам эксперта по кибербезопасности Александра Дворянского, при работе с иностранными сервисами важно соблюдать информационную гигиену, поскольку такие сервисы хранят данные на серверах за пределами России. Об этом написало ИА НСН.
«Когда вы нажимаете „Поделиться“, информация становится общедоступной. Здесь все зависит от информационной гигиены самого пользователя», — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что в случае работы с российскими аналогами данные обычно хранятся в пределах одной компании, что повышает уровень безопасности.
«Лучше пользоваться отечественными аналогами, а иностранными сервисами пользоваться аккуратно», — посоветовал он.
Ряд стран уже ограничил использование DeepSeek на правительственном уровне из-за опасений, связанных с национальной безопасностью и защитой персональных данных.