Киберэксперт Дворянский предупредил об опасности загрузки личных данных в DeepSeek

Использование искусственного интеллекта несет риски, связанные с безопасностью данных. По словам эксперта по кибербезопасности Александра Дворянского, при работе с иностранными сервисами важно соблюдать информационную гигиену, поскольку такие сервисы хранят данные на серверах за пределами России. Об этом написало ИА НСН .

«Когда вы нажимаете „Поделиться“, информация становится общедоступной. Здесь все зависит от информационной гигиены самого пользователя», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в случае работы с российскими аналогами данные обычно хранятся в пределах одной компании, что повышает уровень безопасности.

«Лучше пользоваться отечественными аналогами, а иностранными сервисами пользоваться аккуратно», — посоветовал он.

Ряд стран уже ограничил использование DeepSeek на правительственном уровне из-за опасений, связанных с национальной безопасностью и защитой персональных данных.